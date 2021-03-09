برشلونة يحلم بتكرار ريمونتادا تاريخية أمام سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل 4 مواسم، كان مستوى برشلونة رائعا للدرجة التي ساعدته على تقديم ريمونتادا تاريخية في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، والآن، يحتاج إلى تقديم نفس الأداء أمام نفس الفريق إذا أراد بلوغ دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان برشلونة خسر 0 / 4 أمام سان جيرمان في فرنسا بذهاب دور الـ16 للبطولة في موسم 2016 / 2017، ولكن الفريق الكتالوني أسقط سان جيرمان على استاد (كامب نو) ببرشلونة في مباراة الإياب بنتيجة 6 / 1 ليعبر الفريق إلى دور الثمانية بالفوز 6 / 5 في مجموع المباراتين.

ولكن برشلونة يحتاج لبذل جهد أكبر في الوقت الحالي إذا أراد اجتياز عقبة سان جيرمان في هذا الدور وبلوغ دور الثمانية أيضا لاسيما وأن مباراة الذهاب انتهت على ملعب (كامب نو) بفوز سان جيرمان

4 / 1 ليكون الفريق مطالبا بالفوز برباعية نظيفة خارج ملعبه اليوم.

وكانت مباراة برشلونة أمام سان جيرمان في 2017 شهدت أكبر عودة في النتيجة وأبرز ريمونتادا شهدها التاريخ الحديث لدوري أبطال أوروبا. ولكن السيناريو هذه المرة يبدو مختلفا للغاية.

وفي 2017، بدأ البرازيلي نيمار ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة وسجل هدفين من الأهداف الستة لبرشلونة في مباراة الإياب، ولكن نيمار ينشط حاليا في صفوف باريس سان جيرمان وإن حرمته الإصابة من مباراة الذهاب وقد تحرمه من مباراة اليوم.

وخضع نيمار للعلاج من إصابة في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية، ولكنه شارك في التدريبات، وقد يدفع به المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في المباراة.

وأعيد انتخاب خوان لابورتا أمس الأول الأحد رئيسا لبرشلونة.

وفي المقابل، كان الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أكثر حذرا وتحفظا في تصريحاته عن مباراة الإياب أمام سان جيرمان.

وقال كومان «لا أريد أن أقول إنها مهمة مستحيلة، ولكننا سنذهب إلى باريس لتحقيق نتيجة جيدة».

ويخوض برشلونة المباراة بدون مدافعيه البارزين جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو، كما يستمر في افتقاد جهود فيليب كوتينيو وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو المصابين منذ فترة طويلة.

وفي المباراة الأخرى اليوم، يستضيف ليفربول فريق لايبزج الألماني اليوم في العاصمة المجرية بودابست بسبب قيود السفر المفروضة بألمانيا في ظل استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، وسط ظروف متباينة للفريقين.

يحتاج لايبزج إلى عودة قوية أمام ليفربول الذي فاز 2 / 0 في مباراة الذهاب التي أقيمت في بودابست أيضا.