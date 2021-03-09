فرانكفورت يوقع مع علي حتى 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عن وصول لاعبه التركي علي أكمان إلى فرانكفورت وتوقيعه على عقد انضمامه إلى الفريق بعد فترة حجر صحي إلزامي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الألماني، أمس الأول، أن أكمان وقع على عقد يربطه بالفريق حتى عام 2025، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي لتوقيع اللاعب على عقده الجديد، هو فسخ تعاقده مع ناديه السابق بورصا سبور.

وأضاف النادي الألماني، أنه كان قد حصل على توقيع اللاعب من نادي الدرجة الثانية التركي في الأول من فبراير الماضي، على أن يتم قيده في قائمة الفريق في الأول من يوليو المقبل.

وتابع أنه بعد سلسلة من فحوص فيروس كورونا المستجد والحجر الصحي، سيبدأ أكمان تدريباته مع الفريق الأول، لكن اللوائح ما زالت تتيح له فرصة اللعب مع الفريق ابتداء من موسم 2021 /2022. ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 43 نقطة.