هافيرتز: قادم تشيلسي سيكون أفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعب تشيلسي الإنجليزي، الألماني كاي هافيرتز سعادته بفوز فريقه على إيفرتون 2 / 0، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا على أن القادم سيكون أفضل لفريقه. وقال هافيرتز لموقع ناديه الرسمي «نحن سعداء للغاية، أعتقد أننا نستحق الفوز، ونتيجة 2 / 0 جيدة جدا بالنسبة لنا أمام منافس قوي للغاية».



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