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هافيرتز: قادم تشيلسي سيكون أفضل

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- بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعب تشيلسي الإنجليزي، الألماني كاي هافيرتز سعادته بفوز فريقه على إيفرتون 2 / 0، ضمن منافسات المرحلة 27 من الممتاز، مؤكدا على أن القادم سيكون أفضل لفريقه.

وقال هافيرتز لموقع ناديه الرسمي «نحن سعداء للغاية، أعتقد أننا نستحق الفوز، ونتيجة 2 / 0 جيدة جدا بالنسبة لنا أمام منافس قوي للغاية».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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