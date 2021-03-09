لوف يطلب إعفاءه من تدريب المانشافت

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وذكر الاتحاد في بيان أن لوف طلب إعفاءه من استكمال مدة عقده، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى كأس العالم 2022، بعد البطولة الأوروبية المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.
وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني عام 2006 وقاده للتتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه واجه انتقادات بعد تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.
وقال لوف «أتخذ هذه الخطوة بوعي شديد، ومليء بفخر وامتنان هائلين، وفي الوقت نفسه سأظل متحمسا للغاية إزاء البطولة الأوروبية المقبلة».
وأضاف «تمكنت من العمل مع أفضل لاعبي كرة القدم في بلادنا طوال 17 عاما، ودعمتهم في مشوار تطورهم. حققت إنجازات هائلة معهم كما مررنا بهزائم مؤلمة».
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