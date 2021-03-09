شكرا لقرائتكم خبر دولي الرماية يشيد بتنظيم بطولة العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي خطاب شكر وتقدير من رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسن، أبدى خلاله سعادته وتهنئته بنجاح مصر في استضافة بطولة العالم للرماية، رغم جائحة فيروس كورونا

وأكد ليسن أن نجاح مصر في الاستضافة كان له بالغ الأثر في اللعبة.

وأضاف فلاديمير أن الاتحاد الدولي كان على ثقة تامة وتفاؤل بنجاح مصر في استضافة البطولة التي تعد الأولى للاتحاد الدولي منذ بداية جائحة كورونا.