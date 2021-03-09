دولي الرماية يشيد بتنظيم بطولة العالم

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وأكد ليسن أن نجاح مصر في الاستضافة كان له بالغ الأثر في اللعبة.
وأضاف فلاديمير أن الاتحاد الدولي كان على ثقة تامة وتفاؤل بنجاح مصر في استضافة البطولة التي تعد الأولى للاتحاد الدولي منذ بداية جائحة كورونا.
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