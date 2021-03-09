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دولي الرماية يشيد بتنظيم بطولة العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - تلقى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي خطاب شكر وتقدير من رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسن، أبدى خلاله سعادته وتهنئته بنجاح مصر في استضافة بطولة العالم للرماية، رغم جائحة فيروس .

وأكد ليسن أن نجاح مصر في الاستضافة كان له بالغ الأثر في اللعبة.

وأضاف فلاديمير أن الاتحاد الدولي كان على ثقة تامة وتفاؤل بنجاح مصر في استضافة البطولة التي تعد الأولى للاتحاد الدولي منذ بداية جائحة كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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