شعلة أولمبياد طوكيو تنطلق دون حضور الجماهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أمس أن مسيرة الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، ستنطلق في نهاية مارس الحالي من فوكوشيما دون حضور جماهير، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك طبقا لما ذكرته صحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية، نقلا عن مصادر قريبة من الحدث.

وكان مقررا أن تنطلق مسيرة الشعلة في حضور 3 آلاف متفرج من مركز «جي فيلادج» لتدريبات كرة القدم الذي استخدم في 2011 كمقر لإدارة الأزمة، عقب الزلزال الذي أدى إلى تسونامي وكارثة المحطة النووية.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن حفل انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 مارس سيكون مبسطا عما كان مخططا له، وذلك في ظل المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المنظمون أيضا أن المسيرة ستتوقف في حالة تجمع أعداد كبيرة من المتفرجين لدى مرور الشعلة.

ومن المقرر أن يشارك نحو 10 آلاف شخص في حمل الشعلة الأولمبية خلال مسيرتها عبر جميع المحافظات الـ47 في اليابان، وحتى إيقاد المرجل الأولمبي في 23 أغسطس خلال حفل افتتاح الدورة.

وتأجلت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من العام الماضي إلى العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

وتشهد طوكيو والمناطق المجاورة فرض حالة الطوارئ بسبب تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا.