الاتحاد والشباب.. قمة حبس الأنفاس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​يترقب عشاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، القمة العاصفة التي تجمع الاتحاد بضيفه الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، في إطار منافسات الجولة الـ 23. وتجمع هذه المواجهة القوية، بين المتصدر وصاحب المركز الثالث، حيث يتصدر الشباب ترتيب الفرق برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ولعل عودة الفريقين للمنافسة بالإضافة إلى الفارق النقطي البسيط بينهما أبرز ما يدفع الفريقين بشكل خاص والوسط الرياضي بشكل عام لمتابعة أحداث المباراة منذ البداية وحتى نهايتها في انتظار فائز قد يحسم الكثير من ملامح البطولة، خاصة إذا ما فاز الشباب، أما فوز الاتحاد فسيجعل الجولات المقبلة أكثر شراسة على الصدارة واللقب. قبل المواجهة





التقيا 3 مرات في الموسم الحالي، ففي الدور الأول تعادلا 1/1، وفي نصف نهائي البطولة العربية، تعادلا ذهابا 2/2، وفاز الاتحاد إيابا 2 /1.



الفارق النقطي بين الفريقين 7 نقاط، حيث يتصدر الشباب برصيد 45 نقطة، فيما للاتحاد 38 نقطة بالمركز الثالث.



الفوز في مواجهة اليوم يعادل 6 نقاط، 3 سيضيفها لرصيده، ومثلها سيحرم منها المتصدر.



هيأ الاتحاد لاعبيه للمباراة بتسليمهم مكافآت مالية عقب الفوز على الوحدة في الجولة الماضية.



أنهى الاتحاد مباراة الجولة الماضية بالفوز على الوحدة 4/ 2، فيما تعادل الشباب مع القادسية 1/1.



يتصدر البرازيلي رومارينهو دا سيلفا قائمة هدافي الاتحاد برصيد 14 هدفا.



يتصدر الأرجنتيني كريستيان جوانكا قائمة هدافي الشباب برصيد 13 هدفا.



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