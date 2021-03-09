شكرا لقرائتكم خبر التعاون يحتضن أبها لخطف نقاطه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لقاء التعاون وضيفه أبها ضمن إطار الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش التعاون صاحب الأرض حالة جيدة من الاستقرار، حيث تمكن حتى الآن من الوصول إلى المركز الخامس برصيد 32 نقطة، علما أنه تعادل في الجولة الماضية مع الباطن في مباراة كان يمكن الفوز بكامل نقاطها.

أما أبها الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 28 نقطة، فيدخل اللقاء وهو ينتعش بفوزه 2/ 1على الفتح في الجولة الماضية وقبلها تعادله مع النصر، ويريد اليوم أن يواصل صحوته على حساب سكري القصيم.