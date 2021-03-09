العين يأمل في انتفاضة على حساب القادسية

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وتميل الكفة في هذه المواجهة إلى أصحاب الأرض من واقع عطاء الفريق في الجولات الماضية، إلا أن الترشيحات قد تلغى متى حضر العين بقوة.
ويدخل القادسية اللقاء بعد أن خطف نقطة من أمام المتصدر الشباب في الجولة الماضية، ويرغب اليوم في فوز يقوي موقفه أكثر ويدفعه نحو المقدمة.
أما العين فتعادل مع الفيصلي 1/1 في الجولة الماضية.
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