شكرا لقرائتكم خبر العين يأمل في انتفاضة على حساب القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فريقا القادسية صاحب المركز الثامن برصيد 30 نقطة، والعين متذيل الترتيب برصيد 16 نقطة في إطار مواجات الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتميل الكفة في هذه المواجهة إلى أصحاب الأرض من واقع عطاء الفريق في الجولات الماضية، إلا أن الترشيحات قد تلغى متى حضر العين بقوة.

ويدخل القادسية اللقاء بعد أن خطف نقطة من أمام المتصدر الشباب في الجولة الماضية، ويرغب اليوم في فوز يقوي موقفه أكثر ويدفعه نحو المقدمة.

أما العين فتعادل مع الفيصلي 1/1 في الجولة الماضية.