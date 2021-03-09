شراسة الباطن تهدد موقف الفتح

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وتنفس مدرب الفتح، البلجيكي يانييك فييرا الصعداء بعودة المغربي مراد باتنا للتشكيل، كما أنه عمل في الأيام الماضية على معالجة الأخطاء التي كلفت الفريق الخسارة أمام أبها، خاصة في منطقة الدفاع.
في المقابل، ينتظر أن ينتهج مدرب فريق الباطن، البرتغالي خوسية جاريدو ذات الأسلوب الذي ظل يتبعه في المواجهات الماضية بالاعتماد على المغربي يوسف الجبلي والهولندي خاليم هايلاند في حين يبقى متصدر قائمة الهدافين (15 هدفا بالتساوي مع لاعب الهلال جوميز)، المهاجم فابيو أبرو أهم الأوراق في خط الهجوم.
يحتل الفتح الذي خسر في الجولة الماضية أمام أبها 1/ 2 ، المركز الـ13 برصيد 25 نقطة، فيما للباطن الذي تعادل في الجولة الماضية 2/2 مع التعاون، 28 نقطة في المركز العاشر.
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