شكرا لقرائتكم خبر شراسة الباطن تهدد موقف الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الفتح عصر اليوم ضيفا على نظيره الباطن ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة يسعى من خلالها الضيوف لتحقيق عدد من الأهداف أهمها، الابتعاد عن مناطق الخطر وتحسين الصورة والعودة لسكة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، في حين يرغب المضيف في العودة إلى عروضه المميزة التي ظهر بها هذا الموسم.

وتنفس مدرب الفتح، البلجيكي يانييك فييرا الصعداء بعودة المغربي مراد باتنا للتشكيل، كما أنه عمل في الأيام الماضية على معالجة الأخطاء التي كلفت الفريق الخسارة أمام أبها، خاصة في منطقة الدفاع.

في المقابل، ينتظر أن ينتهج مدرب فريق الباطن، البرتغالي خوسية جاريدو ذات الأسلوب الذي ظل يتبعه في المواجهات الماضية بالاعتماد على المغربي يوسف الجبلي والهولندي خاليم هايلاند في حين يبقى متصدر قائمة الهدافين (15 هدفا بالتساوي مع لاعب الهلال جوميز)، المهاجم فابيو أبرو أهم الأوراق في خط الهجوم.

يحتل الفتح الذي خسر في الجولة الماضية أمام أبها 1/ 2 ، المركز الـ13 برصيد 25 نقطة، فيما للباطن الذي تعادل في الجولة الماضية 2/2 مع التعاون، 28 نقطة في المركز العاشر.