شكرا لقرائتكم خبر الفيصلي يلاحق نقاط الرائد بالمجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل الفيصلي اليوم على ملعب مدينة المجمعة، ضيفه الرائد ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة مهمة ومثيرة، وسط جوانب فنية تصب في صالح الفيصلي صاحب المركز التاسع برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن القادسية الثامن.

ويسعى عنابي سدير لاستعادة نغمة الانتصارات بعد أن تعادل الجولة السابقة أمام العين، كما يأمل في الاقتراب من فرق المقدمة، تساعده في ذلك أوضاعه المستقرة على الصعيدين الفني والإداري.

ومن المتوقع أن يرمي مدرب الفيصلي البرازيلي بريكليس شاموسكا، بكل أوراقه الرابحة، بحثا عن مواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد بالفارق النقطي عن أقرب ملاحقيه.

الطرف الآخر فريق الرائد صاحب المركز الـ13 برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن الفتح، يسعى إلى تجاوز سقوطه الأخير أمام الهلال بنتيجة 1 - 2 وتحقيق العلامة الكاملة، وعلى الرغم من الأداء الفني الإيجابي الذي ظهر عليه رائد التحدي في آخر ثلاث مواجهات خاضها في الدوري، إلا أنه لا يزال في دائرة الخطر. ويتوقع أن يعتمد مدربه البلجيكي بيسنيك هاسي على العناصر نفسها التي دفع بها في الجولة الماضية أمام الهلال، والتي أدت بقوة قبل أن يخطف الهلال الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.