شكرا لقرائتكم خبر عن كوستا يختار وجهته المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقترب نجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق الإسباني - البرازيلي دييجو كوستا (32 عاماً) من العودة للعب في البرتغال بعد 3 أشهر من فسخ الأتلتي عقده قبل نهايته بـ6 أشهر. وتلقى كوستا وفق تقرير عرضاً لعامين من بنفيكا بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني، بالإضافة إلى مكافآت لاحقة. وسيحصل كوستا على مكافأة توقيع العقد بقيمة 2.6 مليون جنيه استرليني وسط أنباء عن استعداده لقبول العرض رغم وجود عروض من ساو باولو وبالميراس البرازيليين.