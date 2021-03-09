شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي للبريطاني بوركيس في تحدي عبور الإمارات السبع بالأقدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

نجح المغامر البريطاني شون بوركيس بتحقيق الرقم القياسي لأسرع عبور لإمارات الدولة السبعة مشياً على الأقدام، ودخول موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية، كأطول مسافة تم قطعها بالمشي على الأقدام (700 كيلومتر)؛ حيث كانت نقطة الانطلاق من منطقة الغويفات في العاصمة أبوظبي مروراً بجميع إمارات الدولة وصولاً إلى الفجيرة المحطة الأخيرة في التحدي. وأعرب المغامر بروكيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي، وممثلي موسوعة جينيس وعدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي لأسرع عبور لإمارات الدولة السبع مشياً على الأقدام خلال فترة زمنية لم تتجاوز السبعة أيام من 2 إلى 9 مارس/آذار، لافتاً إلى أن الهدف من التحدي زيادة التوعية بأهمية رياضة المشي، والتعريف بجمال طبيعة دولة الإمارات، وتشجيع الناس حول العالم؛ لاستكشاف المعالم الطبيعية الخلابة، فضلاً عن جمع التبرعات الخيرية؛ لدعم تعليم الأطفال في إفريقيا، معرباً عن شكره لشعب الإمارات المضياف، وحفاوة الاستقبال، كما قدم الشكر لأعضاء الفريق الذي رافقه في جولة العبور عبر التغطية الإعلامية وتقديم الدعم اللوجيستي، الذي سهل عليه الكثير من الصعوبات، كما تطلب الأمر الكثير من الصبر والمثابرة، وأضاف: «كما كان لعائلتي وأصدقائي الدور الكبير في تشجيعي وتحفيزي؛ للمضي قدماً في مسيرتي وبلوغ الغاية المنشودة». ورحب أحمد إبراهيم بالمغامر البريطاني في وطنه الثاني، ومبادرته الهادفة في التوعية برياضة المشي، ودعم تعليم الأطفال في القارة الإفريقية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات دائماً سبّاقة في مجال العمل الإنساني ونشر قيم الخير على مستوى العالم، كما تحظى الدولة بالعديد من الأرقام القياسية في مجالات عدة ومتنوعة، ما يظهر مستويات التفوق فيها، معرباً عن أمله في أن تكون مثل هذه المبادرات ملهماً وحافزاً للشباب لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وفي ختام المؤتمر قدم إبراهيم درع الفجيرة البحري للمغامر البريطاني مع التقاط الصور التذكارية. يذكر أن البريطاني شون بوركيس بدأ مسيرته الرياضية كلاعب هوكي قبل أن يتجه لسباقات التحمل والقوة البدنية، كما أن له العديد من المشاركات والمبادرات الخيرية.