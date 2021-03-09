شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي ينظم دورة لصقل حكام الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم الاتحاد الآسيوي للشطرنج دورة متقدمة لصقل وترقي حكام اللعبة ضمن خطة النشاط لعام 2021 وذلك عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم» في إطار التعاون بين أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج مع لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي بهدف النهوض بمستوى التحكيم الآسيوي، وصولاً إلى تطوير الكوادر الفنية الآسيوية من حكام ومنظمين ومدربين في مختلف البلدان الآسيوية.

وتقام الدورة خلال الفترة من 7 حتى 11 إبريل المقبل، ويحاضر فيها المحاضر الدولي والخبير الفني الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأسيوي رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي. ويتضمن برنامج الدورة شرح قانون الشطرنج بما فيه الشطرنج العادي والسريع والخاطف، وأنظمة الوقت الدولية المختلفة وأنظمة كسر التعادل الدولية والنظام السويسري والتزويج الفردي والفرق وحسابات التصنيف الدولي والالقاب الدولية للحكام واللاعبين، وقواعد مكافحة الغش (اللعب النظيف) واستخدام الساعة الإلكترونية، وواجبات ومهام الحكام قبل وأثناء وبعد البطولة.