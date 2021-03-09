شكرا لقرائتكم خبر عن إسبينوزا يدفع ثمن حادثة منزلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يبدو أن لاعب الفنون القتالية جوردان إسبينوزا دفع ثمن حادثة قيل فيها إنه خنق خطيبته في 2018 عندما سقط أمام غريمه تيم إيليوت في لاس فيجاس السبت. وأظهرت التسجيلات أن إيليوت الذي فاز في النزال الـ259 قال لإسبينوزا أثناء ضربه على الأرض: «سمعت أنك خنقت خطيبتك في 2018، أيها الجبان ضارب النساء». ورد إسبينوزا على إيليوت وقال له: «أنت لا تعرف القصة الكاملة لما جرى»، فرد عليه إيليوت: «أعرف ما يكفي منها». وقال إيليوت لاحقاً إنه تلقى رسالة عبر الفيسبوك مرفقة بصورة امرأة على عنقها علامات خنق، ورسائل بينها وبين إسبينوزا، لكن مع عدم وجود شكوى مسجلة عند الشرطة في نيومكسيكو ضد إسبينوزا دفعت المتحدث باسمه لوصف اتهامات إيليوت له بأنها «تشهير غير مسؤول». ورفض بريان هامبر، المتحدث الرسمي باسم إيليوت التعليق، وقال: «لن نعلق على اتهام إيليوت بالتشهير، لكن من المؤسف أن يتهم رياضيّ خصمه بناء على رسالة فيسبوك، هذه سابقة خطيرة، فالكلمات تؤثر أكثر من اللكمات». وكان البث قطع صوت إيليوت، أثناء شجارهما على الأرض، لكن المعلق دانييل كورميير قال حينها: «تم استخدام ألفاظ قبيحة بين الاثنين». وعلق إيليوت للمراسلين: «لم أقل ما قلت كي يسمع الجميع؛ لأنني لا أعرف فعلاً القصة الكاملة، كان من المفترض أن يكون حواراً بيني وبينه فقط، كان لا يجب أن أتدخل في مسألة شخصية، وكان يجب أن أركز فقط على النزال والفوز».