دورة دبي: خروج سفيتولينا المصنفة أولى من الدور الثاني

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دبي: ودعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة أولى دورة دبي لكرة المضرب في الدور الثاني، بخسارتها أمام الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا بنتيجة 6-2 و6-4 و6-1 الثلاثاء.

وكانت سفيتولينا اعفيت من خوض الدور الاول كونها مصنفة أولى.

قالت الأوكرانية الفائزة باللقب مرتين في دبي عامي 2017 و2018 "من الواضح أن الخسارة مؤلمة جدا لاني اعتقدت اني بدأت المباراة بشكل جيد وكنت اشعر اني جيدة واحب فعلا اللعب هنا في دبي. النتيجة فعلا مخيبة للآمال".

وقلبت كوزنتسوفا خسارتها المجموعة الاولى ومحاولة من منافستها لكسر ارسالها في بداية الثانية، إلى فوز في مباراتها الـ 21 في دبي.

وسبق للروسية ان نالت لقب وصيفة البطلة 3 مرات في دبي.

وضربت كوزنتسوفا البالغة 35 عاما موعدا في الدور التالي مع التشيكية باربورا كرييتشيكوفا (63 عالميا) الفائزة بسهولة على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و6-1.

وانسحبت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة رابعة جراء تعرضها لاصابة في الفخذ خلال مباراتها أمام السويسرية جيل تيشمان.

وحجزت السويسرية بطاقتها للدور الثالث بعد انسحاب كفيتوفا في منتصف المجموعة الثانية بعدما كانت متقدمة 4-3 وخسارتها للمجموعة الاولى بنتيجة 2-6.

وتلقت الفائزة بدورة قطر قبل ثلاثة أيام العلاج في المجموعة الاولى جراء تعرضها لاصابة في الفخذ، ورغم ذلك تقدمت على تيشمان 4-1 في الثانية، قبل أن تخسر أفضليتها وتعلن انسحابها بعد شوطين.

وسبق لكفيتوفا أن توجت بلقب دبي عام 2013.

وفازت التونسية أنس جابر بصعوبة على الكازاخستانية إلينا ريباكينا وصيفة بطلة العام الماضي 7-6 (8-6) و4-6 و6-2.

وقلبت الاميركية الشابة كوكو غوف تخلفها بمجموعة إلى فوز على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3-6 و6-صفر و6-4 في حوالي ساعتين.

وستلعب غوف ابنة الـ 16 ربيعا في الدور الثالث مع التشيكية تيريزا مارتنشوفا الفائزة على الهولندية كيكي برتنز 6-1 و6-4.

في المقابل، رفعت السويسرية بليندا بنسيتش حاملة اللقب عام 2019 من مستواها على ملاعب دبي لتتخطى الروسية المصنفة 34 عالميا فيرونيكا كودرميتوفا 6-4 و5-7 و6-4.

وضربت موعدا مع الشابة الروسية أناستازيا بوتابوفا (19 عاما) الفائزة على الاميركية ماديسون كيز 6-4 و6-3.

وفي الدور ذاته، فازت البلجيكية إليز مرتنس المصنفة عاشرة على الاميركية شلبي رودجرز بمجموعتين 6-3 و6-3.

وتلعب مرتنس في الدور الثالث أمام الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة 47 عالميا، والفائزة على "الخاسرة المحظوظة" الإيطالية مارتينا تريفيزون بمجموعتين 6-2 و6-4.

وباتت غارسيا الفرنسية الوحيدة التي تخطت حاجز الدور الثاني في دبي بعد خروج مواطنتيها أليزيه كورنيه وكريستيان ملادينوفيتش.

وخسرت كورنيه أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا الثامنة 6-2 و6-4 والتي ستواجه في الدور الثالث الاستونية أنيت كونتافيت الفائزة على الرومانية سورانا سيرستيا 6-4 و7-5.

ولم تكن حال ملادينوفيتش أفضل، اذ خسرت أمام الاميركية جيسيكا بيغولا 6-1 و6-2 في ساعة و9 دقائق.

وكانت ملادينوفيتش وضعت حدا لسلسلة من خمس هزائم بفوزها في الدور الاول على الكرواتية بترا مارتيتيش (21)، ولكنها لم تُظهر المقاومة ذاتها امام بيغولا الفائزة عليها أيضاً في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في شباط/فبراير الماضي.

وهو الفوز الثالث لبيغولا على ملادينوفيتش في نفس عدد المواجهات بينهما.

وتواجه بيغولا في الدور التالي التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة عالميا والفائزة بصعوبة على الليتوانية أناستازيا سيفاستوفا 6-3 و7-6 (5-7) و6-2.