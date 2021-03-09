شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يضم 10 لاعبين من الزمالك في معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم باستدعاء 10 لاعبين من فريق الكرة بالنادي مواليد 2003، للانضمام لتجمع المنتخب الوطني، الذي يقوده محمود جابر .

وتضمن خطاب اتحاد الكرة لنادي الزمالك، استدعاء 10 لاعبين للانضمام لمعسكر مفتوح سيقام علي مرحلتين، الأولي خلال الفترة من 13 مارس وحتي يوم 15 من الشهر نفسه، والثانية من 16 مارس حتى يوم 18 من ذات الشهر، وذلك علي الملعب الفرعي لإستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تخضع المجموعة الأولي من لاعبي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا يوم 11 مارس الجاري، وتضم 4 لاعبين وهم : أحمد نادر السيد، ماجد هاني، أحمد عبدالرحيم، وطارق علاء.

أما المجموعة الثانية من لاعبي الزمالك فستخضع لمسحة طبية يوم 14 مارس ، وتضم 6 لاعبين هم عبدالرحمن علي، أحمد محمود، محيى جمعة، محمد كمال، عبدالله محمد، محمد صلاح.

من جانبه، كشف محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 أنه تم اختبار 90 لاعبا في معسكر المنتخب، الذى أنطلق منتصف فبراير الماضي، وأقيم على 3 مراحل تمهيداً لاختيار الأفضل من بين هؤلاء اللاعبين.

وتابع محمود جابر في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أنه سيحدد خطة المنتخب في الفترة المقبلة وسيقوم بمتابعة دوري الجمهورية و المناطق لاختيار عناصر أخري خلال الفترة المقبلة، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع.