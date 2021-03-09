شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قطاع الناشئين بالأهلي: اللاعب المصري معندوش ثقافة.. وأواجه صعوبة خططية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن اللاعب المصري لديه قدرات فنية عالية ومهارات تنافس لاعبي اوروبا ولكن توجد لديه نواقص نحاول التركيز فيها مثل اللياقة البدنية.

قال خلال تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي والذي يقدمه أساة حسني: "أحاول تفهم عقلية اللاعب المصري، وكان علينا تقليل عدد اللاعبين والفرق حتى نركز في التفاصيل معهم، لذا جعلنا قائمة الفريق 25 لاعب فقط"

تابع بروكيتش "أسعى لتجهيز لاعبين ناشئين من أجل تدعيم الفريق الأول في الفترة القادمة، والجميع في مصر يركزون على النتائج دون الاهتمام بتقويم النشء أو الأمور الفنية".

وأكد المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي "فارق كبير بين الدوي المصري والدوريات الأوروبية بسبب معدل اللياقة البدنية والعامل البدني يفرق كثيرا لدى اللاعب المصري، واللاعبين المصريين ليس لديهم الثقافة الفسيولوجية بشأن اللياقة البدنية، وأول ما نحتاجه تثقيف اللاعب بشأن النواحي البدنية قبل تطبيقها على أرض الملعب".

شدد المدرب التشيكى "أواجه صعوبة في وضع خطة طويلة المدى بسبب التغييرات التي أواجهها خلال تواجدي في مصر، رغم أن أسلوبي يميل إلى وضع خطة طويلة الأمد".

أضاف "فخور بفوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية كما أننس سعيد وفخور بالأجواء الاحترافية التي أشاهدها في الأهلي، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يكون هنك تعاون مع قطاع الناشئين بنادي يوفنتوس الإيطالي ".