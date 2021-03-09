شكرا لقرائتكم خبر عن "اوضة لبس" الاتحاد السكندري على صفيح ساخن بعد التعادل مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفعل العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على لاعبيه بعد التعادل مع المحلة والذي لم يلبي طموحات الفريق وجماهيره خاصة في ظل النتائج المتواضعة لزعيم الثغر واحتلاله المركز السابع بعد انتهاء جميع مبارياته المؤجلة.

وبدأ حسام حسن كلامه للاعبيه عقب المباراة بغضب كبير وعنف لاعبي الخط الوسط والهجوم على إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز والدخول في المربع الذهبيز

وهدد حسن حسن لاعبيه بعقوبات كبيرة لم يعلن عنها، لكنه توعد جميع اللاعبين المشاركين في المباراة بالعقوبات مطالبا كل لاعب بمشاهدة أدائه في المباراة ومحاسبة نفسه.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 22 بجدول ترتيب محتلا المركز السابع ويرتفع رصيد المحلة للنقطة 19 في المركز الـ11.

بدأ لاتحاد السكندري بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى: عمرو شعبان، وخط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي حامد، وخط الوسط: بسام ماهر وأحمد الندري وأحمد الشيخ، وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب.