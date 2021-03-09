شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون أقوى المرشحين لتدريب الزمالك.. وأنباء عن وصوله الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض، خلال الفترة القادمة، حال رحيل البرتغالي باتشيكو المدير الفني الحالي.

وسبق وتولي كارتيرون تدريب الزمالك خلال الفترة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 أكتوبر 2020، وقاد الفريق خلال 31 مباراة، حقق خلالها الأبيض الفوز في 19 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر 3 مواجهات فقط.

وكانت أبرز إنجازات كارتيرون مع الزمالك، تحقيق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي ولقب السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي، ونجح الأبيض في الفوز على المارد الأحمر مرتين تحت قيادة المدرب الفرنسي، الأولي في السوبر المحلي يوم 20 فبراير الماضي، بركلات الترجيح، والثانية في الدوري الممتاز، يوم 22 أغسطس الماضي بنتيجة 3-1.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، وصول المفاوضات مع كارتيرون لمراحل متقدمة للغاية، بعد سلسلة من الاتصالات بينه وبين مسئولي النادي في الساعات الأخيرة، موضحا تحديد بعد غدا الخميس، موعدا مبدئيا لوصول المدرب الفرنسي للقاهرة لتولي المسئولية الفنية بشكل رسمي بعدها مباشرة.

أضاف المصدر، أن الساعات القليلة المقبلة، تشهد وضع الرتوش الأخيرة على مفاوضات الزمالك مع كارتيرون، قبل الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة وتوليه المسئولية وحال حدوث ذلك سيكون الإعلان بعد مباراة سيراميكا المقرر لها مساء الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز.