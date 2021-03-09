شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة باتشيكو في التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، تفاصيل تعرض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للإصابة في مران الفريق اليوم الثلاثاء في إطار الاستعدادات لمباراة سيراميكا في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي أن البرتغالي باتشيكو تعرض للإصابة في مران الأمس وليس اليوم والأمر بسيط وليس كما تحدث البعض حيث تعرضت ركبة المدرب لالتواء بسيط أثناء مرانه مع الفريق.

وأضاف طبيب الزمالك أن المدرب البرتغالي خضع للكشف تحت قيادته وأثبتت الإصابة وجود بعض الآلام البسيطة وحصل على علاج مناسب لها وارتدى واقي الركبة وخاض مران اليوم بشكل طبيعي ولا يوجد جراحة أو أي شيء من هذا القبيل.

ويرفض باتشيكو الانشغال بإصابته لحين الانتهاء من مباراة سيراميكا، وقاد مران فريقه اليوم، وهو متأثر بالإصابة، ووضح عليه التحرك بصعوبة شديدة، أثناء المران، بسبب تأثره بالإصابة.

وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبي الزمالك على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا وطلب المدرب البرتغالي من اللاعبين التركيز فقط في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة في مشواره ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض الأمور التكتيكية والفنية التي ينوي تطبيقها خلال مواجهة سيراميكا، وحرص اللاعبون على الاطمئنان على المدير الفني بعد إصابته في الغضروف.