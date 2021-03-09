شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الثلاثاء بعد تعادل الاتحاد وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم الثلاثاء 9 / 3 /2021، بعد تعادل الاتحاد السكندرى مع غزل المحلة سلبيا فى اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.
بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة 22 محتلا المركز التاسع، بينما يرتفع رصيد المحلة للنقطة 19 فى المركز الـ11.وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي..
أحمد سمير طلائع الجيش 7
عمر كمال المصري البورسعيدي 7
يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 7
أحمد ياسر ريان سيراميكا 6
شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 6
رمضان صبحي بيراميدز 6
رزاق سيسي الاتحاد السكندري 6
حسام حسن سموحة 6
شريف عادل محمد دابو سيراميكا 5
مصطفى فتحي سموحة 5
عمرو جمال طلائع الجيش 5
جون أوكويي إيبوكا إنبي 5
عمر السعيد الجونة 5