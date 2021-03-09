ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الثلاثاء بعد تعادل الاتحاد وغزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم الثلاثاء 9 / 3 /2021، بعد تعادل الاتحاد السكندرى مع غزل المحلة سلبيا فى اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

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محمد يوسف

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