شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021 العديد من الأخبار التى تخص النادي وفريق الكرة، أبرزها إعلان قائمة مباراة الإسماعيلي غدا وتكليف العامري فاروق نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الأهلي في الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل.
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.
بدأ بيتسو موسيماني المدير لفني للأهلي مران فريقه اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية لشرح خطة مباراته أمام الإسماعيلي غدا والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، كما أجرى محاضرة بالفيديو للاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف الإسماعيلي.
وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من ترتيب الإسماعيلي الخادع في جدول الدوري والذي لا يعبر عن مستوى الدراويش، وأكد لهم أن الإسماعيلي فريق قوي ويضم لاعبين مميزين، ومباراة الغد لن تكون سهلة والفريق الأحمر سيواجه صعوبة خلالها من أجل حصد الثلاث نقاط.
يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين ثلاثة لاعبين من أجل قيادة الجبهة اليسرى فى تشكيل الأهلي خلال مباراته غدا ضد الإسماعيلي والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من عمر الدوري، في ظل غياب ثلاثي الجبهة اليسرى على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد للإصابة.
ويواجه الأهلي أزمة في مركز الجبهة اليسرى بمباراة الإسماعيلي غدا بسبب غياب كل اللاعبين أصحاب القدم اليسرى عن مباراة الغد.
ويواصل علي معلول برنامج التأهيل من إصابته بشد في العضلة الخلفية منذ مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية وإصابة محمود وحيد بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة فيتا كلوب الأخيرة وتأكد غيابه لكدة أكثر من شهر، بخلاف شكوى أيمن أشرف من آلام في الأنكل واستبعاده من القائمة.
يعود ناصر ماهر لاعب الأهلي للمشاركة في مباريات فريقه بدءا من مواجهة الغد ضد الإسماعيلي والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من عمر الدوري، بعد تواجده في القائمة المختارة للسفر إلى الإسكندرية وخوض مباراة الغد على استاد برج العرب.
وغاب ناصر ماهر عن الأهلي قرابة ثلاثة شهور بسبب إصابته بخلع في الكتف منذ المشاركة في مباراة فريقه بفاتاحية الموسم الحالي ضد المقاصة، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف ، وهي المباراة التي أقيمت يوم 13 ديسمبر الماضي، لتصل مدة غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات لمدة 87 يوماً.
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.
أسند مجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق الأحمر في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي.
ويسافر فريق الأهلي إلى الكونغو عبر طائرة خاصة يوم السبت المقبل، وقبل 72 ساعة من موعد مباراة فيتا كلوب الهامة في مشوار الفريق الأحمر.
عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع محمد الشناوي وحمدي فتحي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وذلك في ختام استعدادات الأهلي للقاء المرتقب مع النادي الاسماعيلي والذي يجمع الفريقين غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.
ونصح بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بعدم السماح للإسماعيلى بالاستفاقة على حساب المارد الأحمر خلال مباراة الفريقين غداً فى بطولة الدورى الممتاز.