أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021 العديد من الأخبار التى تخص النادي وفريق الكرة، أبرزها إعلان قائمة مباراة الإسماعيلي غدا وتكليف العامري فاروق نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الأهلي في الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل.

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد ‏الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

بدأ بيتسو موسيماني المدير لفني للأهلي مران فريقه اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية لشرح خطة مباراته أمام الإسماعيلي غدا والمؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، كما أجرى محاضرة بالفيديو للاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف الإسماعيلي.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من ترتيب الإسماعيلي الخادع في جدول الدوري والذي لا يعبر عن مستوى الدراويش، وأكد لهم أن الإسماعيلي فريق قوي ويضم لاعبين مميزين، ومباراة الغد لن تكون سهلة والفريق الأحمر سيواجه صعوبة خلالها من أجل حصد الثلاث نقاط.