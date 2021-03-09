شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري حضور المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، كما تغيب المدرب العام ومدير الكرة ايضا عن حضور المؤتمر.

وانتظر مراقب المباراة حضور حسام حسن أو أحد معاونيه بعد كلمة خالد عيد المدير الفني للمحلة، لكن لم يحضر أحد مما اضطر المراقب لانهاء المؤتمر وتسجيل غياب العميد عنه.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 22 بجدول ترتيب محتلا المركز السابع ويرتفع رصيد المحلة للنقطة 19 في المركز الـ11.

بدأ لاتحاد السكندري بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى: عمرو شعبان، وخط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي حامد، وخط الوسط: بسام ماهر وأحمد الندري وأحمد الشيخ، وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب.