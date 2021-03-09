شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتعادل مع الاتحاد 0 / 0 بالإسكندرية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم ، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 22 محتلا المركز السابع ويرتفع رصيد المحلة للنقطة 19 في المركز الـ11.

بدأ الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي

خط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي خالد

خط الوسط: بسام ماهر وأحمد البنداري وأحمد الشيخ

وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب

بدأت المباراة بسيطرة شبه كاملة لغزل المحلة ونجح في الضغط على دفاع الاتحاد ووصل لاعبو المحلة أكثر من مرة لمنطقة جزاء الاتحاد و الحارس محمد صبحي لكن دون خطورة حقيقية على المرمي بإستثناء كرة عرضية من فتحي مبروك يستقبلها احمد الشيخ ويسددها قوية على يمين الحارس محمد صبحي تخرج بجوار القائم الأيمن.

يستمر استحواذ المحلة على مجريات المباراة يقابلها دفاع من لاعبي الاتحاد ، ومع الدقيقة 30 ينشط هجوم الاتحاد السكندري ويستحوذ على مجريات المباراة ويضغط على دفاعات غزل المحلة لأكثر من 10 دقائق لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفى الشوط الثاني ينشط لاعبو الاتحاد السكندري في بداية المباراة ، لكن دون ترجمة لأهداف ، ويلجأ المحلة للكرات الطويلة واستغلال مهارات لاعبيه لكن دون ترجمة لأهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.