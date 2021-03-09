شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري المصري اليوم الثلاثاء 9/3/2021 بعد تعادل الاتحاد والغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب جدول الدوري المصري اليوم الثلاثاء 9 / 3 /2021، بعد تعادل الاتحاد السكندري مع غزل المحلة سلبيا في اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة 22 محتلا المركز السابع، بينما يرتفع رصيد المحلة للنقطة 19 في المركز الـ11.

ترتيب جدول الدوري المصري

يحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 13 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل مباراتين وخسارة وحيدة، وفى الوصافة يأتي نادى بيراميدز برصيد 25 نقطة من 15 مباريات انتصر في 6 منها وتعادل 7 مرات وخسر مباراتين، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط انتصر في 7 منها وتعادل 3 مرات، وتتبقى له 4 مباريات مؤجلة، ويحل المقاصة في المركز الرابع بـ23 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 7 وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفًا.

ترتيب جدول الدوري المصري

يحتل نادى إنبى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز السادس بـ22 نقطة، وتقدم الاتحاد للمركز السابع بنفس رصيد المصرى 22 نقطة، متفوقا على سيراميكا والجونة بنقطة واحدة في المركزين الثامن والتاسع، ثم سموحة وغزل المحلة برصيد (19) نقطة في المركز العاشر والحادى عشر، ثم أسوان "17" نقطة في المركز الثانى عشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، ثم الإسماعيلي والإنتاج الحربي برصيد (10)، وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بـ9 نقاط.