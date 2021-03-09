شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 3 – 2021 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 9 – 3 – 2021 بالدوري المصري، مباراة واحدة، جمعت بين الاتحاد السكندري وغزل المحلة وانتهت بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 22 بجدول ترتيب محتلا المركز السابع ويرتفع رصيد المحلة للنقطة 19 في المركز الـ11.

بدأ لاتحاد السكندري بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى: عمرو شعبان، وخط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي حامد، وخط الوسط: بسام ماهر وأحمد الندري وأحمد الشيخ، وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب.