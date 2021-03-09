شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة "بيتر تشيك" فى رسالة لمواطنه بروكيتش: تمنياتي لك وللأهلي بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه بيتر تشيك الحارس الأسطوري التشيكي بيتر تشيك التهنئة إلى مواطنه ميشال بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي والذي يقدمه أسامة حسني، موجها كلامه لمواطنه بروكيتش:: "كنت حابب أباركلك على العمل في الأهلي وأنك تحاول تظهر كفاءتك فى الأهلي".

تابع: "أتوقع نجاحك مع الأهلي كما فعلتها في التشيك وأنشأت العديد من الأكاديميات، كما أنني سمعت أن الأجواء في الأهلي رائعة وتمنياتي لك وللأهلي بالنجاح".

ولعب بيتر تشيك للعديد من الأندية الأوروبية أبرزها تشيلسي وأرسنال الانجليزيين ورين الفرنسي وسبارتا براج التشيكي بخلاف اللعب مع منتخب التشيك لجميع المراحل السنية.

وكشف التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن اللاعب المصري لديه قدرات فنية عالية ومهارات تنافس لاعبي اوروبا ولكن توجد لديه نواقص نحاول التركيز فيها مثل اللياقة البدنية.

قال بروكيتش "أحاول تفهم عقلية اللاعب المصري، وكان علينا تقليل عدد اللاعبين والفرق حتى نركز في التفاصيل معهم، لذا جعلنا قائمة الفريق 25 لاعب فقط..وأسعى لتجهيز لاعبين ناشئين من أجل تدعيم الفريق الأول في الفترة القادمة، والجميع في مصر يركزون على النتائج دون الاهتمام بتقويم النشء أو الأمور الفنية".

واكد المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي "فارق كبير بين الدوي المصري والدوريات الأوروبية بسبب معدل اللياقة البدنية والعامل البدني يفرق كثيرا لدى اللاعب المصرى ..اللاعبين المصريين ليس لديهم الثقافة الفسيولوجية بشأن اللياقة البدنية، وأول ما نحتاجه تثقيف اللاعب بشأن النواحي البدنية قبل تطبيقها على أرض الملعب".

شدد بروكيتش، أواجه صعوبة في وضع خطة طويلة المدى بسبب التغييرات التي أواجهها خلال تواجدي في مصر، رغم أن أسلوبي يميل إلى وضع خطة طويلة الأمد".