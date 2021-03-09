شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: التعادل مع الاتحاد السكندرى فى ملعبه "مكسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن التعادل الذي حققه فريقه أمام الاتحاد السكندري في الإسكندرية يعتبر مكسبا، موضحا أنه كان بامكان المحلة خطف الفوز من خلال الهجمات السريعة والمرتدات.

وتابع عيد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه شاهد مباريات الاتحاد السابقة وكان يعلم نقاط قوة الفريق السكندري، وحذر لاعبيه من الأطراف خاصة السيد سالم وفوزي الحناوي وأمامهم سيسيه وعمار حمدي.

وأوضح المدير الفني للمحلة أنه نجح في غلق المساحات أمام لاعبي الاتحاد والسيطرة على مفاتيح لعب حسام حسن وهو ما مكنه من تحقيق التعادل الثمين على ملعب الإسكندرية.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 22 بجدول ترتيب محتلا المركز السابع ويرتفع رصيد المحلة للنقطة 19 في المركز الـ11.

بدأ لاتحاد السكندري بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى: عمرو شعبان، وخط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي حامد، وخط الوسط: بسام ماهر وأحمد الندري وأحمد الشيخ، وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب.