شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات زملكاوية لتخفيض الشرط الجزائي في عقد باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل مسئولو نادي الزمالك، محاولات في الوقت الحالي، لتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي، تمهيدا لرحيله خلال الساعات القليلة المقبلة.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الشرط الجزائى لباتشيكو وجهاز المعاون يبلغ 420 ألف يورو، وهو عبارة عن راتب 4 شهور للمدرب ومعاونيه، ويبلغ الراتب الشهري 105 ألف يورو.

أضاف المصدر، أن هناك محاولات في الوقت الحالي، لإقناع باتشيكو، بالتنازل عن جزء من الشرط الجزائى وحصوله على جزء، نظرا لصعوبة سداد 420 ألف يورو دفعة واحدة للمدير الفني البرتغالي، وهو ما سيتم التفاوض بخصوصه في الوقت الحالي.

ويقود باتشيكو فريق الزمالك، في مباراة سيراميكا المقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، مع ظهور أنباء قوية عن وصول بديل المدرب البرتغالي للقاهرة في نفس يوم المباراة المذكورة.

وتصدر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض، خلال الفترة القادمة، حال رحيل باتشيكو، فيما اعتذر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن العروض التي وصلت إليه مؤخراً وتحديداً من نادي الزمالك.

وسبق وتولي كارتيرون تدريب الزمالك خلال الفترة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 أكتوبر 2020، وقاد الفريق خلال 31 مباراة، حقق خلالها الأبيض الفوز في 19 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر 3 مواجهات فقط.

وكانت أبرز إنجازات كارتيرون مع الزمالك، تحقيق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي ولقب السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي، ونجح الأبيض في الفوز على المارد الأحمر مرتين تحت قيادة المدرب الفرنسي، الأولي في السوبر المحلي يوم 20 فبراير الماضي، بركلات الترجيح، والثانية في الدوري الممتاز، يوم 22 أغسطس الماضي بنتيجة 3-1.