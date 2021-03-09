شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، هيكتور كوبر يعتذر عن عرض الزمالك وكارتيرون أقرب المرشحين . هيكتور كوبر يعتذر عن عرض الزمالك ..ويفضل تدريب المنتخبات كارتيرون أقوي المرشحين لتدريب الزمالك وأنباء عن وصوله الخميس شيكابالا يعود للزمالك وأيمن حفني يشارك في المران الجماعي لأول مرة اتحاد الكرة :30 فردا في مباراة الإسماعيلي و الأهلي فقط العامري فاروق يرأس بعثة الأهلي في الكونغو قائمة الأهلي للإسماعيلي ..عودة ناصر ماهر وصلاح محسن وغياب طاهر وأيمن أشرف مران الأهلى .. تأهيل معلول وتدريبات خاصة لحراس المرمى " فيديو " موسيمانى برفقة مدرب أرسنال أثناء التوجه للإسكندرية: درس اليوم حول الفلسفة الإدارية أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة نكانا فى الكونفدرالية المحلة يتعادل مع الاتحاد 0 / 0 بالإسكندرية فى الدوري