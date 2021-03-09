شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الإسماعيلي و الأهلي غداً..والصباحي لـ var والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي و الأهلي المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الأربعاء إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز .

كما أسندت لجنة الحكم تقنية الـvar فى مباراة الأهلي و الإسماعيلي إلى الحكم الدولي محمد الصباحي لـvar.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة تواجد ناصر ماهر بعد فترة طويلة من الغياب كما عاد صلاح محسن فيما غاب عنها طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للإصابة بجانب استمرار غياب على معلول ووليد سليمان للإصابة.

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد ‏الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت النتيجة ‏سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.‏