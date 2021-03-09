أحمد علاء لمصراوي: هدفي العودة للأهلي.. وأتمنى الإنضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد أحمد علاء لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي، أنه يسعى للعودة إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه يتمنى الإنضمام لمعسكر المنتخب المقبل.

وقال علاء في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يقدم أداءً جيداً خلال الفترة الأخيرة في المباريات مع طلائع الجيش.

وأضاف: "أسعى للعودة إلى مستواي المميز الذي كنت عليه قبل الإصابة بالرباط الصليبي في الموسم الماضي".

وتابع أن يتمنى بالتأكيد الإنضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل تحت قيادة حسام البدري مؤكداً أنه هدفه الأساسي مع العودة للأهلي.

وأتم علاء تصريحاته: "طلائع الجيش فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى لذلك تكون المنافسة على التشكيل الأساسي في غاية الصعوبة".