مصدر لمصراوي: الزمالك تواصل "شفهياً" مع كوبر لخلافة باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مصدر مقرب من الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن هناك تواصل تم بين إدارة نادي الزمالك والمدرب في الساعات الماضية.

وتعقد اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك جلسة طارئة لبحث كل الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم، بسبب تراجع النتائج مؤخراً، وبعد الخسارة الأخيرة من الترجي الرياضي التونسي 3-1 بدوري أبطال أفريقيا.

وصرح المصدر لـ"الخليج 365" أن هناك تواصل تم في الساعات الماضية، بين مسؤولين في إدارة الزمالك، وكوبر ووكيله من أجل التوصل لاتفاق بشأن تدريب الفريق في المرحلة المقبلة كونه المرشح الأبرز لخلافة البرتغالي جايمي باتشيكو المدرب الحالي للفريق حال تم اتخاذ قرار بتوجيه الشكر له.

وعلم "الخليج 365" من المصدر، أن كوبر اعتذر من خلال وكيله لمسؤولي نادي الزمالك بشأن التواجد كمدير فني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر، الى أن كوبر يفضل التواجد كمدير فني لمنتخب عن تدريب الأندية، وأنه حال قرر خوض التجربة في أي نادي، فهو يفضل أن يكون الأمر من بداية الموسم لكي يكون هناك فترة اعداد وكذلك فرصة لاختيار اللاعبين.

وأكد المصدر، أن كوبر شدد على أن تدريب نادي الزمالك شرف لأي مدرب خاصة وأنه يعلم تاريخ وشعبية النادي في مصر وأفريقيا، لكن الأمر بالنسبة له في الوقت الحالي صعب، في ظل رغبته في التواجد كمدير فني للمنتخبات.

ويُعد هيكتور كوبر، أحد أبرز الأسماء التي تولت تدريب منتخب مصر، وساهم وجهازه المعاون الذي ضم فانتا مدرباً عاماً، ومحمود فايز مدرباً مساعداً ومحللاً للأداء وكذلك أسامة نبيه مدرباً مساعداً وأحمد ناجي مدرباً للحراس، في تأهل مصر لكأس العالم 2018 لأول مرة منذ كأس العالم 1990، بجانب التأهل لنهائي أمم أفريقيا 2017 بعد غياب لعدد من السنوات.

ويتواجد أسامة نبيه في الوقت الحالي كمدير فني لنادي "زد"، بينما يعمل محمود فايز في منتخب الإمارات، بينما يعمل أحمد ناجي مدرباً للحراس في الجهاز الفني لنادي سموحة.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الزمالك لم تستقر بعد على السيناريو الخاص بالجهاز الفني لنادي الزمالك، وأنه قد يتم الانتظار لما بعد مباراتي سيراميكا كليوباترا والترجي في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لمصدر في نادي الزمالك لـ"الخليج 365" فهناك بعض الأصوات تنادي بتغيير شامل في الجهاز الفني، وأصوات أخرى تميل فقط لإجراء بعض التعديلات في المساعدين المصريين وكذلك الجهاز الإداري.