إصابة باتشيكو في تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، تعرض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لإصابة خلال مشاركته مع لاعبي الفريق في التدريب الذي أقيم أمس، الإثنين.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن باتشيكو تعثر خلال مشاركته في المران، مما أدى إلى سقوطه أرضًا.

ونفى المصدر أن يكون باتشيكو قد أصيب بقطع في غضروف الركبة، مؤكدًا: "الجهاز الطبي قام بالكشف عليه وتبين إصابته بإلتواء في القدم فقط".

وجاءت مشاركة باتشيكو مع لاعبي الزمالك بالمران في إطار استعداد الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات دوري We المصري.

وسيلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة 15 من البطولة المصرية.