هدف يفصل صلاح عن رقم أسطوري مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى كسر صيامه التهديفي الذي يلازمه في الأسابيع الأخيرة حين يلتقي الريدز مع فريق لايبزيج الألماني غدا الأربعاء في إياب دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح سجل هدفا قاد به ليفربول للفوز (0-2) على لايبزيج في مباراة الذهاب يوم 16 فبراير الماضي، وينتظر فريق الألماني يورجن كلوب حسم التأهل لثمن النهائي من "بوشكاش أرينا" بالعاصمة بودابست بالمجر، الذي يستضيف المواجهتين.

ولم يعرف محمد صلاح الطريق إلى شباك المنافسين منذ تسجيل الهدف الأول لليفربول أمام لايبزيج، حيث صام عن التهديف في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، وسط معاناة فريقه من عدة كبوات متلاحقة خلال الوقت الحالي.

وكان صلاح دوَّن وقتها هدفه رقم 118 مع ليفربول في جميع المسابقات، منذ انضمامه للريدز في موسم 2017/2018 قادما من روما الإيطالي، ليتساوى مع يان سانت جون، الذي رحل عن عالمنا هذا الشهر بعدما لعب للريدز منذ 1961 حتى 1971.

وفي حال نجح صاحب الـ28 عاما في زيارة شباك لايبزيج غدا الأربعاء، سينفرد النجم المصري بالمرتبة الـ13 في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ رافعا رصيده للرقم 119، وسيبدأ بعدها في ملاحقة أساطير أخرى مثل سام رايبولد، جاك باركنسون وديك فورشاو.

الأهداف الـ118 لصلاح خلال الأعوام الأربعة له مع ليفربول جاءت بواقع: 44 هدفا في موسمه الأول 2017-18، 27 هدفا في الموسم الثاني 2018-19، 23 هدفا في الموسم الماضي 2019-20، و24 حتى الآن في الموسم الحالي 2020-21.

وسجل صلاح 118 هدفا في 190 مباراة بقميص ليفربول.

أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول:

1- أيان راش - 346 هدفا.

2- روجر هانت - 285 هدفا.

3- جوردون هودسون - 241 هدفا.

4- بيلي ليدل - 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد - 186 هدفا.

6- روبي فاولر - 183 هدفا.

7- كيني دالجليش - 172 هدفا.

8- مايكل أوين - 158 هدفا.

9- هاري شامبيرس - 151 هدفا.

10- سام رايبولد - 130 هدفا.

11- جاك باركنسون - 128 هدفا.

12- ديك فورشاو - 123 هدفا.

13- يان سانت جون - 118 هدفا.

14- محمد صلاح - 118 هدفا*.

15- جاك بالمر - 110 هدفا.

16- جون بارنس - 108 هدفا.

وعلى صعيد آخر، يتمتع محمد صلاح برقم قياسي غير مسبوق في تاريخ ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يعد أفضل هداف للريدز يفربول في تشامبيونز ليج برصيد 23 هدفا حتى الآن، باستثناء الأدوار التأهيلية إلى المسابقة القارية.

وسجل صلاح أهدافه الأوروبية مع ليفربول بواقع: 10 أهداف في موسمه الأول 2017-18، 5 أهداف في الموسم الثاني 2018-19، 4 أهداف في الموسم الماضي 2019-20، و4 أهداف حتى الآن في الموسم الحالي 2020-21.

هدافو ليفربول في دوري أبطال أوروبا:

محمد صلاح - 23 هدفا.

ستيفين جيرارد - 21 هدفا.

ساديو ماني - 18 هدفا.

روبيرتو فيرمينو - 15 هدفا.

لويس جارسيا - 10 أهداف.