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سيراميكا كليوباترا يُعلن غياب ثنائي فريقه أمام الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، غياب ثنائي فريقه رجب بكار وسيف تقا عن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم الزمالك.

وأشار نادي سيراميكا كليوباترا، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الثلاثاء، إلى أن غياب الثنائي يأتي بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث في لقاء المصري السابق.

ويلتقي نادي سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بينما يتصدر نادي الزمالك جدول الدوري بـ 30 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

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