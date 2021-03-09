مدرب بيراميدز: بدايتنا في مجموعات الكونفدرالية صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتبر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، بداية فريقه في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق نكانا الزامبي صعبة للغاية على قدر أهميتها.

وأشار مدرب الأهلي الإماراتي السابق إلى أن بيراميدز يرغب بشدة في المنافسة على لقب الكونفدرالية هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يسعى لاستغلال الانتصارات الأخيرة لفريقه.

وفي تصريحات قبل المباراة للصحفيين قال أروابارينا :"نسعى لمواصلة مشوارنا القوي في الفترة الأخيرة، وتحقيق فوزنا الثالث توالياً محلياً وقارياً، لكننا سنواجه فريق قوي لديه الكثير من الخبرات الإفريقية".

وأنهى مدرب بيراميدز :"فريقنا مستعد بقوة للمباراة، لقد كنا جيدين في الفترة الأخيرة، لكننا نسعى لمواصلة المشوار في ظل تتابع المباريات المحلية والقارية، لأننا مقبلون على مباراة ليست سهلة".