دينا مشرف وأحمد صالح يودعان بطولة قطر الدولية لتنس الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

خرج الثنائي المصري دينا مشرف وأحمد صالح من دور الـ 32 لمنافسات بطولة قطر الدولية لتنس الطاولة.

وخسرت دينا مشرف امام الصينية تشين سزو يو المصنفة رقم 25 عالميًا بعد الهزيمة بنتيجة 1-3 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات دور ال32 بالبطولة.

ورغم فوز مشرف بالشوط الأول بنتيجة 19-17، لكنها خسرت ثلاثة اشواط متتالية بنتيجة 11-4 و11-9 و11-9، لتفوز لاعبة الصين تايبيه وتتأهل إلى دور ال16 بالبطولة.

علي جانب آخر في إطار دور دور ال32 لمنافسات الرجال خسر أحمد صالح أمام الألماني ديمتري أوفتشروف بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي ( 11-8 ، 11-5 و11-2).