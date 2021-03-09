الأهلي يعلن نتيجة مسحة مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد ‏الأربعاء على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من ‏الجولة 12 للبطولة المحلية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت النتيجة ‏سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.‏

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري بعدما حصد 24 نقطة من 10 مباريات، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 بعشر نقاط من 14 مباراة.