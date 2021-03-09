الأهلي يعلن نتيجة مسحة مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الأربعاء على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 للبطولة المحلية.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري بعدما حصد 24 نقطة من 10 مباريات، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 بعشر نقاط من 14 مباراة.