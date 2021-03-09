نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند واشبيلية في دوري ابطال اوروبا

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تعرف على نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند واشبيلية، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا، والتي يستضيفها ملعب سيغنال ايدونا بارك، بإدارة من الحكم التركي “كونيت شاكير”.
يمتلك بوروسيا دورتموند زمام الأمور في هذه المواجهة، بعد فوزه بنتيجة (3-2) في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب “سانشيز بيزخوان” يوم 17 فبراير الماضي.
وخسر بوروسيا دورتموند مباراته الأخيرة في الدوري الألماني أمام “بايرن ميونخ” بنتيجة (4-2)، وذلك بعدما كانت متقدمًا بهدفين نظيفين حتى الدقيقة (25) من زمن الشوط الأول.
الفائزون بلقب دوري ابطال اوروبا عام 1997، يمتلكون ست مباريات دون هزيمة على أرضهم سيغنال ايدونا بارك، على الرغم من فشله في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مناسبات.
على الجانب الآخر، تلقى اشبيلية الخسارة الثالثة على التوالي في نهاية الأسبوع بالدوري الاسباني، في أسوأ سلسلة متتالية من النتائج السلبية منذ أكثر من عامين.
ومع ذلك، في حين تم إقصاء الفائزين بالدوري الأوروبي 2019/20 في اثنتين من المرات الثلاث السابقة التي خسروا فيها مباراة الذهاب على أرضهم، إلا أنهم لم يهزموا في كل مباراة خارج أرضهم، فازوا في مناسبتين وتعادلوا مرة واحدة.
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