عاجل | تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام بورتو في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام بورتو في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها اليوم الثلاثاء، على ملعب آليانز تورينو.

قرر المدير الفني الايطالي “آندريا بيرلو” البدء بحارس المرمى البولندي “فوجيتش تشيزني” بدلاً من الاسطورة جيانلويجي بوفون في تشكيلة يوفنتوس الاساسية.

وشهدت تشكيلة يوفنتوس الاساسية تواجد الظهير الأيمن الدولي الكولومبي “خوان كوادرادو” على الرواق الأيمن ومن أمامه فيديريكو كييزا كجناح أيمن.

وبدا واضحًا من خلال الأسماء المتواجدة في تشكيلة يوفنتوس الاساسية أن بيرلو سيهاجم بكل ما لديه من قوة لحسم ورقة التأهل خلال الشوط الأول، حيث تواجد كل من كريستيانو رونالدو وآلفارو موراتا في خط المقدمة.

وستنقل مباراة “يوفنتوس وبورتو” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ستنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وكان يوفنتوس قد فشل في الفوز بمباراة الذهاب من دور الستة عشر في دوري ابطال اوروبا للمرة الرابعة على التوالي بعد خسارته أمام بورتو (2-1) يوم 17 فبراير الماضي، وسيتوجب عليه تسجيل هدف وحيد للتأهل، بشرط المحافظة عليه.

وحقق اليوفي فوزًا معنويًا منتصف الأسبوع الماضي على حساب “لاتسيو” بنتيجة (3-1)، والتي شهدت إراحة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لموقعة اليوم أمام بورتو.

والتالي تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام بورتو

تشيزني

أليكس ساندرو – ميريح ديميرال – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادو

آرون رامسي – آدريان رابيو – آرثر ميلو – فيديريكو كييزا

كريستيانو رونالدو – آلفارو موراتا

تشكيلة بورتو

أجوستين ماركسين

ويلسون مانافا – شانسيل مبيمبا – بيبي كليبر – زايدو سانوسي

جيسوس كورونا – سيرجيو أوليفيرا – ماتيوس أوريبي – أوتافيو

مهدي طاريمي – موسى ماريجا

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