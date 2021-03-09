بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وبورتو” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وبورتو” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة يوفنتوس وبورتو على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، بإدارة من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

فشل يوفنتوس في الفوز بمباراة الذهاب من دور الستة عشر في دوري ابطال اوروبا للمرة الرابعة على التوالي بعد خسارته أمام بورتو (2-1) يوم 17 فبراير الماضي.

ومع ذلك، فإن يوفنتوس يدخل لقاء اليوم متسلحًا بهدفه في ملعب الدراجاو، وفاز البيانكونيري بأربع مواجهات متتالية في إياب هذه المرحلة من دوري ابطال اوروبا، ونجح في التأهل إلى ربع النهائي ثلاثة مرات من المواسم الأربعة الأخيرة.

وحقق يوفنتوس فوزًا معنويًا منتصف الأسبوع الماضي على حساب “لاتسيو” بنتيجة (3-1)، والتي شهدت إراحة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لموقعة اليوم أمام بورتو.

في المقابل، فاز بورتو على “جيل فيسنتي” بنتيجة 2-0 في آخر مبارياته في الدوري البرتغالي، بعد أن عاد من إقصائه في منتصف الأسبوع من كأس البرتغال (خسر 3-2).

وعلى الرغم من افتتاح “بورتو” التسجيل في خمس مباريات تنافسية من آخر 9، إلا أنه نجح في تحقيق الانتصار في ثلاث مناسبات فقط، فيما تلقى 5 هزائم، وتعادل مرة واحدة.

يوفنتوس 0-1 بورتو

???? ملعب آليانز (تورينو-ايطاليا)

???? دوري أبطال أوروبا (إياب ثمن النهائي)

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين يوفنتوس وبورتو على ملعب الأول آليانز تورينو

أصحبكم خلال هذه الأمسية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

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بعد قليل تشكيلتي الفريقين

تشكيلة يوفنتوس اليوم: تشيزني – أليكس ساندرو – ميريح ديميرال – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادو – آرون رامسي – آدريان رابيو – آرثر ميلو – فيديريكو كييزا – كريستيانو رونالدو – آلفارو موراتا

تشيزني – أليكس ساندرو – ميريح ديميرال – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادو – آرون رامسي – آدريان رابيو – آرثر ميلو – فيديريكو كييزا – كريستيانو رونالدو – آلفارو موراتا تشكيلة بورتو اليوم: أجوستين ماركسين – ويلسون مانافا – شانسيل مبيمبا – بيبي كليبر – زايدو سانوسي – جيسوس كورونا – سيرجيو أوليفيرا – ماتيوس أوريبي – أوتافيو – مهدي طاريمي – موسى ماريجا.

الشوط الأول

صافرة بداية المباراة…

4″ ???? أوووووووووووووووووووووووه…حارس مرمى بورتو ماركسين ينقذ هدف مؤكد ليوفنتوس بإبعاد مثالي لرأسية آلفارو موراتا الذي قابل عرضية نموذحية من خوان كوادرادو بارتقاء ولا أروع..

7″ ???? أوووووووه!!! رأسية جميلة من الإيراني مهدي طاريمي ترتطم في الزاوية 90 (مكان إلتقاء العارضة مع القائم) لتخرج إلى ركلة مرمى، بعد استغلاله لتشتيت خاطيء من دفاع يوفنتوس لكرة عرضية أرسلها سانوسي.

10″ بورتو بدأ يدخل في المباراة من بعد الهجمة الماضية لمهدي طاريمي

17″ ❌ أوووووووو…ديميرال يتسبب في كارثة مبكرة لليوفي بعد عرقلة قاسية ضد مهاجم بورتو “مهدي طاريمي” داخل المنطقة، ليتسبب في ركلة جزاء مستحقة.

18″ بونوتشي يعترض على الحكم ، لكنه متمسك بقرار ركلة الجزاء

19″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول …الهدف الأول لفريق بورتو من ركلة جزاء نفذها سيرجيو أوليفيرا بتسديدة مميزة

…الهدف الأول لفريق بورتو من ركلة جزاء نفذها سيرجيو أوليفيرا بتسديدة مميزة 24″ بوووووووووووووووووم.. أوتافيو (لاعب بورتو) يصوب من 22 ياردة كرة قوية جدا بالقدم اليسرى يمسك بها تشيزني بصعوبة

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