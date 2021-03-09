بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة في الدوري المصري We

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد السكندري وغزل المحلة”، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 9-3-2021، ضمن الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.
وتقام مواجهة الاتحاد السكندري وغزل المحلة على ملعب الاسكندرية، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.
ويدير اللقاء الحكم المصري “عبد العزيز السيد”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.
فاز الاتحاد السكندري في مباراته الأخيرة بالدوري المصري أمام “الانتاج الحربي”، فيما تعادل غزل المحلة مع فريق “البنك الاهلي”.
ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز التاسع بجدول الترتيب وفي رصيده 21 نقطة جمعها من 14 مباراة، في المقابل يقبع غزل المحلة في المرتبة الـ11 برصيد 18 نقطة من 14 لقاء.
وسجل الاتحاد السكندري 17 هدفًا حتى الآن في الدوري المصري وتلقت شباكه 18 هدفًا، بينما سجل غزل المحلة 12 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.
الاتحاد السكندري 0-0 غزل المحلة
الدوري المصري (الجولة 15)
ملعب الاسكندرية
انتهت
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