موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إلتشي فى الدوري الاسباني

يستضيف ريال مدريد نظيره إلتشي يوم السبت المقبل 13 مارس 2021 على “ملعب ألفريدو دي ستيفانو”، لحساب الجولة الـ27 فى الدوري الاسباني (لا ليجا).

يدخل ريال مدريد مباراته أمام ضيفه إلتشي فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

وسيسعي رجال المدرب “زين الدين زيدان” الى تحقيق الفوز أمام إلتشي لتقليص الفارق مع المتصدر اتلتيكو مدريد، وأقتناص المركز الثاني من برشلونة قبل لقاءه أمام هويسكا يوم الاثنين المقبل لصالح نفس الجولة.

كان ريال مدريد قد خطف نقطة ثمينة من ملعب واندا ميتروبوليتانو أمام جاره أتلتيكو مدريد فى مباراة الديربي بالجولة الماضية فى الدوري الاسباني بعد ان تعادلا بنتيجة 1-1.

فى المقابل يدخل إلتشي المباراة فى المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، وسيسعي للخروج بنتيجة إيجابية أمام ريال مدريد حيث يبتعد الفريق عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين فقط عن إيبار وألافيس (الثامن عشر والتاسع عشر على الترتيب).

وحقق إلتشي فوزاً هاماً على ملعبه بالجولة الماضية فى الدوري الاسباني أمام ضيفه إشبيلية بهدفين مقابل هدف.

يذكر ان مباراة الذهاب بين ريال مدريد وإلتشي فى الدوري الاسباني قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، والتي أقيمت يوم 30 ديسمبر 2020 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

اقرأ ايضا