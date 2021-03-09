بث مباشر | شاهد يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “يوفنتوس وبورتو” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وبورتو” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة يوفنتوس وبورتو على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، بإدارة من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

فشل يوفنتوس في الفوز بمباراة الذهاب من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي بعد خسارته أمام بورتو (2-1) يوم 17 فبراير الماضي.

ومع ذلك، فإن يوفنتوس يدخل لقاء اليوم متسلحًا بهدفه في ملعب الدراجاو، وفاز البيانكونيري بأربع مواجهات متتالية في إياب هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل إلى ربع النهائي ثلاثة مرات من المواسم الأربعة الأخيرة.

وحقق يوفنتوس فوزًا معنويًا منتصف الأسبوع الماضي على حساب “لاتسيو” بنتيجة (3-1)، والتي شهدت إراحة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لموقعة اليوم أمام بورتو.

في المقابل، فاز بورتو على “جيل فيسنتي” بنتيجة 2-0 في آخر مبارياته في الدوري البرتغالي، بعد أن عاد من إقصائه في منتصف الأسبوع من كأس البرتغال (خسر 3-2).

وعلى الرغم من افتتاح “بورتو” التسجيل في خمس مباريات تنافسية من آخر 9، إلا أنه نجح في تحقيق الانتصار في ثلاث مناسبات فقط، فيما تلقى 5 هزائم، وتعادل مرة واحدة.

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