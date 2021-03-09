دفاع شرس عن جمهور أهلي جدة بعد الاساءة الى عبد الإله مؤمنة

أكد الإعلامي السعودي، تركي العجمة، أن جماهير الاهلي ليست من أطلقت الوسم المسيء لرئيس النادي، عبدالإله مؤمنة، والذي انتشر في الساعات الماضية عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وقال العجمة من خلال برنامجه “كورة” على شاشة قناة “روتانا خليجية”: “فيه غضب أهلاوي واضح في السوشيال ميديا وكذلك في الصحافة بعض كتاب الرأي الذين ينتمون للنادي الأهلي.. لكن لما تيجي تفتح المواضيع هذي ممكن النصراوي يزعل منك يقولك أنت تصلح الأوضاع قبل مباراتنا والأهلاوي يقول أنت بتزيد الطينة بلة ولا هذا ولا ذاك، بالنسبة لمواقع التواصل الإجتماعي”.

وأضاف: “نقول حاجة مهمة كلنا تابعنا إللي صار ما يخص رئيس الأهلي ما يمكن أحد يقنعنا إن هذا جمهور الأهلي.. جمهور الأهلي ما يتم الحكم عليه بهاشتاق، هو شريحة عريضة ومحترمة وفيها من العيوب والمميزات مثلها مثل جماهير الهلال والنصر والاتحاد لا يحكم عليهم بما حدث نهائيًا”.

وأنهى بقوله: “أنا أتفق مع جمهور الأهلي أن هناك مشكلة في الإدارة واللاعبين وأنا متأكد أن لا يحكم عليهم بتريند ورغم كل هذ الأهلي متواجد في المنافسة رغم كل ما يحدث”.

ويلعب الاهلي مع النصر يوم الخميس المقبل في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتواجد الفريق حاليًا في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.