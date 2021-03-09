غياب نجم اتحاد جدة يثير دهشة جستنية!

أعرب الكاتب الرياضي السعودي، عدنان جستنية، عن تعجبه من الإصابات المتكررة التي يعاني منها محترف نادي الاتحاد، جاري رودريجيز، والتي جعلته يتغيب عن مباريات كثيرة.

وقال جستنية من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “سؤال محير.. ومقلق جدًا.. فهل من مجيب؟.. لاعب ونجم نادي الاتحاد جاري رودريجيز غائب وسيستمر غيابه ومع كل مباراة مقبلة يتجدد الأمل بعودته إلا أن المشجع الاتحادي يتفاجأ بنفس المعلومة اليائسة والمتكررة المحصورة في كلمة الفعل “إصابة” فأي إصابة هذه التي لم تجد لها علاج كل هذه المدة”.

وأضاف بقوله: “أم أن هناك سبب آخر غير معلن يذهب البعض إليه في صمت كخيار بديل، متمثلًا في امتناع اللاعب عن اللعب بسبب مستحقات مالية يطالب بها كشرط أساسي للعودة”.

وأنهى بقوله: “رغم أنني أشك إلى حد ما في صحة هذا العذر أو المبرر إلا أن طول مدة علاجه من الإصابة جعلني أكاد أصدق المعلومة الثانية فهل من توضيح يأتي على لسان اللاعب؟”.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف، و7 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.