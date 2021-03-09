أسباب عائلية تحدد مستقبل كافاني مع مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

تقدمت مفاوضات مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدينسون كافاني مع إدارة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، تمهيدًا لانضمام النجم الأوروجوياني للعملاق اللاتيني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقرر كافاني (34 عامًا) مغادرة مانشستر يونايتد في الصيف القادم، وذلك لأسباب عائلية سوف تحرمه من مواصلة التواجد في المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، فإن النجم الأوروجوياني وافق على تخفيض راتبه الحالي الذي يتقاضاه مع مانشستر يونايتد، وذلك من أجل تمهيد انتقاله إلى بوكا جونيورز.

كما زعمت الصحيفة الأرجنتينية، أن شقيق كافاني ووكيل أعماله، “والتر جوجليلمون” أكد أن الخطة في الصيف القادم، هي التوجه إلى الأرجنتين، وبالتحديد بوكا جونيورز.

وذلك بسبب عدم رضا أسرة اللاعب الأوروجوياني على العيش في إنجلترا، وضغطهم عليه من أجل إنهاء رحلته في أوروبا، والتي بدأت منذ عام 2007 عبر بوابة فريق باليرمو الإيطالي.

ويعيش كافاني حاليًا مع شريكته وابنته المولودة حديثًا في مدينة مانشستر، ولديه عقد حتى يونيو 2021، ولكن إدارة الشياطين الحمر لديها بند في العقد يسمح لها التجديد لموسم إضافي دون الرجوع للاعب.

ولكن الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان الفرنسي، تواصل مع إدارة مانشستر يونايد وأبلغها برغبته في العودة إلى أمريكا الجنوبية، في الموسم القادم.