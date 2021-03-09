هاشم سرور يطالب جمهور وإدارة النصر بالوقوف جوار حمدالله

وجه لاعب النصر السعودي السابق، هاشم سرور، رسالة إلى الجماهير النصراوية بشأن أهمية تقديم الدعم للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، في المباراة المقبلة أمام الاهلي، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد لاعب النصر السابق من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ادعموه إذا أردتم التمتع بالهدف.. لأنه المهاجم الوحيد على ما أذكر في النصر!”، مرفقًا مع تغريدته صورة اللاعب حمدالله.

ويحتل النصر حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 30 نقطة، وكان الفريق قد تعادل في الجولة الماضية مع الاتفاق 1 ـ 1.

وكان حمدالله قد غاب عن مباريات النصر في الفترة الماضية، بعد تمرده قبل مواجهة الهلال التي انتهت بفوز نصراوي بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك.

وتغيب المهاجم المغربي عن مران النصر الرئيسي قبل مواجهة الهلال في الدوري، بعد علمه أن المدرب ألين هورفات سيعتمد على اللاعب رائد الغامدي بشكل أساسي في التشكيلة.